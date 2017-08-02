خبراء مصريون: ترسيم الحدود البحرية مع المملكة أتاح لمصر التنقيب عن النفط في البحر الأحمر

قالت صحيفة “الوطن” المصرية في عددها الصادر اليوم أن خبراء بترول مصريين أكدوا أن ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر سيكون ذا جدوى اقتصادية لمصر.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء: “أن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين أعاد لمصر كنوزها المفقودة واتاح لوزارة البترول المصرية طرح العديد من المزيدات العالمية على شركات النفط الأجنبية”.

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس “مدحت يوسف”: “إن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ساهم في إتاحة التنقيب عن البترول والغاز قبالة سواحل مصر المطلة على البحر الأحمر والتي كانت متوقفة عن طرح أي مزايدات عالمية على الشركات الأجنبية لمدة 3 سنوات، بسبب خوف الشركات الأجنبية من الدخول في المنطقة البحرية بدون وجود أي ترسيم معتمد من قانون البحار الدولي.

وأضاف يوسف: ” إن ترسيم الحدود جعل مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من البترول والغاز في منطقة الامتياز بالبحر الأحمر غير مكتشفة حتى الآن، وهذا ما أكدته الدراسات الأمريكية”.

بدوره أكد خبير البترول الدولي الدكتور “إبراهيم زهران”: “أن الحدود الجديدة بين مصر والسعودية تبدأ في البحر الأحمر من الغردقة وتنتهي عند حدود مدينة شرم الشيخ، خاصة أن استفادة مصر الاقتصادية كبيرة لأنها ستحصل على ما لا يقل عن 6 ملايين برميل زيت خام يومياً، في ظل إنتاج مصر “600” ألف برميل يومياً فقط في الوقت الراهن”.

وقال زهران: ” إن احتمالات وجود بترول وغاز في منطقة البحر الأحمر مؤكدة بعد اكتشافات شركة “أرامكو” السعودية مؤخراً بشمال البحر الأحمر”، وأكد “أن المنطقة الواقعة بين البلدين تحوي احتياطياً يبلغ “”5 بلايين برميل غير مكتشف حتى الآن”.