اليوم في بطولة تبوك الدولية : مواجهتان من العيار الثقيل بين الاتفاق والاسماعيلي.. والشباب والصفاقسي

تتواصل اليوم الأربعاء ثاني أيام مباريات دورة تبوك الدولية بعد توقفها يوم أمس للراحة، حيث يشهد ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك اليوم مباراتين قد تحدد فريقي النهائي لدورة تبوك قبل أن تختتم مباريات الدورة عندما يلتقي فريقا الشباب والصفاقسي التونسي وكذلك فريقا الاتفاق والإسماعيلي المصري.

الاتفاق X الإسماعيلي

يخوض فريق الاتفاق أولى مبارياته بدورة تبوك الدولية وذلك عندما يلاقي الإسماعيلي المصري في مباراة لا تنقصها التنافسية والتحدي، و من الممكن أن تحدد الطرف الأول للمباراة النهائية للدورة.

-الشباب X الصفاقسي

واحدة من المواجهات المرتقبة، والمتوقع أن تحظى بالإثارة والندية، عندما يلتقي فريقا الشباب السعودي والصفاقسي التونسي في مباراة قد تنقل المدرب سامي الجابر وكتيبته الشبابية إلى نهائي دورة تبوك مباشرة، إذا نجحوا في الفوز على الصفاقسي، حيث يدخل الفريق السعودي المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط.