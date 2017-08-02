 بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها

بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها
المناطق- أشرف العصيمي

قامت  بلدية محافظة حوطة بني تميم بمشاركة المرور و الشرطه بوضع ملصق إنذار على جميع المركبات التالفة الموجودة بجميع الأحياء.
‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ودعت بلدية محافظة حوطة بني تميم  أصحاب السيارات بضرورة إزالتها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإنذار، وسيتم إزالة جميع المركبات بعد نهاية المدة وسيطبق النظام بحقهم.

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