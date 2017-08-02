قامت بلدية محافظة حوطة بني تميم بمشاركة المرور و الشرطه بوضع ملصق إنذار على جميع المركبات التالفة الموجودة بجميع الأحياء.
ودعت بلدية محافظة حوطة بني تميم أصحاب السيارات بضرورة إزالتها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإنذار، وسيتم إزالة جميع المركبات بعد نهاية المدة وسيطبق النظام بحقهم.
بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها
قامت بلدية محافظة حوطة بني تميم بمشاركة المرور و الشرطه بوضع ملصق إنذار على جميع المركبات التالفة الموجودة بجميع الأحياء.
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