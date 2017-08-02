بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها

قامت بلدية محافظة حوطة بني تميم بمشاركة المرور و الشرطه بوضع ملصق إنذار على جميع المركبات التالفة الموجودة بجميع الأحياء.

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ودعت بلدية محافظة حوطة بني تميم أصحاب السيارات بضرورة إزالتها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإنذار، وسيتم إزالة جميع المركبات بعد نهاية المدة وسيطبق النظام بحقهم.