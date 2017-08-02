أمير تبوك يلتقى معالي رئيس هيئة النقل العام و يلتقي ابناء المهندس العودة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح محمد الرميح بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ونائب ورئيس الهيئة للتخطيط المهندس عبدالرحمن الحلف ومدير عام النقل بمنطقة تبوك المهندس مطلق الأسمر الشراري .

ورحب سمو أمير المنطقة برئيس هيئة النقل العام الذي قدم لسمو الدراسة التي ستقوم بها الهيئة و الخاصة بمشروع النقل العام لمدينة تبوك وورشة العمل التي تم تنفيذها اليوم بمدينة تبوك بمشاركة إمارة منطقة تبوك والأمانة وادارة المرور وإدارة النقل والطرق بالمنطقة .

مؤكداً سموه على أهمية تنفيذها المشروع الذي يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبة ومن دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة .

وأعرب الدكتور الرميح عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعم لإدارة النقل والطرق بالمنطقة ومشاريع النقل العام.

كماالتقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك ظهر اليوم بمكتب سموه بالإمارة ابناء المهندس عبدالعزيز محمد العودة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك سابقاً – رحمة الله – والذين قدموا للسلام على سموه مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك مواساته وتعزيته في وفاة فقيدهم كما اعربوا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه على ماحظي والدهم به من اهتمام ورعاية من سموه خلال فتره مرضه حتى وفاته سائلين الله ان يجزي سموه خير الجزاء . مؤكدا سموه بان الفقيد خدم دينه ووطنه .