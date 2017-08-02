أمير منطقة تبوك يراس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية

رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة .

حيث تم استعراض المشروعات الجديدة التي تنفذ بالمنطقة وماوصلت إليه من نسب الانجاز مؤكدا سموه على أهمية مواصلة الاداء ومتابعة المشروعات بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها المحددة التي تخدم مصلحة المواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهما الله .