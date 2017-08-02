 التخصصات الصحية تعلن بدء الترشح للانضمام الى اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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التخصصات الصحية تعلن بدء الترشح للانضمام الى اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني نصير القدس سلمان أمير منطقة تبوك يراس اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية أمير تبوك يلتقى معالي رئيس هيئة النقل العام و يلتقي ابناء المهندس العودة بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها اليوم في بطولة تبوك الدولية : مواجهتان من العيار الثقيل بين الاتفاق والاسماعيلي.. والشباب والصفاقسي خبراء مصريون: ترسيم الحدود البحرية مع المملكة أتاح لمصر التنقيب عن النفط في البحر الأحمر بلدية الخرج تصادر 780 كيلو تمر “رطب” وتنذر 6 سيارات مخالفة بالإزالة 2800 بلاغ استقبلتها أمانة عسير خلال شهرين أمير حائل: مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي نقلة نوعية سياحيا واقتصاديا عنيزة تؤكد أن تمورها “صحية” وتضبط 284 عبوة “مغشوشة” أمير عسير يعزي أسرة مدير جامعة تبوك

التخصصات الصحية تعلن بدء الترشح للانضمام الى اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني

التخصصات الصحية تعلن بدء الترشح للانضمام الى اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني
المناطق- الرياض

تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح المجال للممارسين الصحيين من ذوي الخبرة للترشح والانضمام إلى اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني التابعة للجان المركزية للاختبارات السعودية للترخيص المهني لممارسة للطب البشري، طب الأسنان، التمريض.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني هو تشجيع مشاركة الخبراء من جميع أنحاء المملكة في إنشاء محتوى الاختبار الوطني ومراجعته، وسوف يتم تشكيل هذه اللجان وفق معايير مهنية تنفذها اللجان المركزية للاختبارات السعودية للترخيص المهني.

وأضافت الهيئة أن التقدم لعضوية اللجان متاح حتى تاريخ 17 ذو الحجة 1438هـ الموافق 8 سبتمبر 2017م، وذلك من خلال زيارة الرابط  https://goo.gl/EZ4ToV

 

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