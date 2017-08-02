بلدية بقيق: رفع أكثر 45 ألف متر مكعب من مخلفات الانقاض والمباني واستمرار برنامج النظافة

أطلقت بلدية محافظة بقيق ممثلة في إدارة النظافة مؤخرا، حملة لإزالة الأنقاض و مخلفات البناء والهدم، شملت تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والساحات والمراكز التابعة لها.

‎وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج أن الحملة تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل و في الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية ورفع المخلفات في المحافظة والمراكز التابعة لها، مشيرا الى أن الحملة اسفرت عن رفع مايقارب٤٠٠٠٠م3 من الانقاض، والعمل جاري على رفع تلك المخلفات، كما تم رفع مايقارب٥٠٠٠م3 من مخلفات البناء، مضيفا بأن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمحافظة بقيق وتوابعها.

‎ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق٩٤٠ والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع لمركز البلاغات والطوارئ عن طريق برنامج (بلاغاتي ) لتتمكن البلدية من إتمام أعمالها وتقديم الخدمة للمستفيدين حال وصول البلاغ.