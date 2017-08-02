 صحة عسير تعزز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة عسير تعزز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء

صحة عسير تعزز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المناطق- عسير

في نطاق التعاون المشترك بين المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير والمركز السعودي لزراعة الأعضاء عقد الطرفان اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمقر المديرية بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ونائب رئيس المركز الدكتور عبدالله الشهراني وعدد من مدراء المستشفيات بالمنطقة لبحث سبل التعاون ورفع مستوى الاستفادة من برنامج زراعة الأعضاء وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد منسق طبي وإداري لبرنامج زراعة الأعضاء في المستشفيات وإنشاء مكتب أقليمي لزراعة الأعضاء بالمديرية مع دعمه بالكوادر الطبية والإدارية . 

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