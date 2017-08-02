ديوانية شعبية ومحاضرات توعوية في ملتقى “بللحمر” الثامن أبها

يواصل “ملتقى بللحمر الدعوي السياحي” الثامن، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز “بللحمر” شمال مدينة أبها ، فعالياته، حيث نظم مساء أمس عدد من الفعاليات من أبرزها محاضرة بعنوان” أخلاق النبوة” للدكتور سعيد القحطاني ، تلاها أمسية شعرية للشاعر محمد بن نغموش ، كذلك قدم عبدالله العساف دورة تدريبية بعنوان” نحو بيوت مطمئنة” . واشتملت الفعاليات كذلك على”الديوانية الشعبية ” التي تحدث فيها الراوي محمد بن عوض الشهري . الجدير ذكره أن فعاليات الملتقى تختم يوم الجمعة المقبلة وذلك في الساحة الشعبية بمركز بللحمر بعد أن قدمت أكثر من 50 فعالية دينية وتوعوية وثقافية ورياضية.