 ديوانية شعبية ومحاضرات توعوية في ملتقى “بللحمر” الثامن أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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ديوانية شعبية ومحاضرات توعوية في ملتقى “بللحمر” الثامن أبها

ديوانية شعبية ومحاضرات توعوية في ملتقى “بللحمر” الثامن أبها
المناطق- عسير
يواصل “ملتقى بللحمر الدعوي السياحي” الثامن، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز “بللحمر” شمال مدينة أبها ، فعالياته، حيث نظم مساء أمس عدد من الفعاليات من أبرزها محاضرة بعنوان” أخلاق النبوة” للدكتور سعيد القحطاني ، تلاها أمسية شعرية للشاعر محمد بن نغموش ، كذلك قدم عبدالله العساف دورة تدريبية بعنوان” نحو بيوت مطمئنة” . واشتملت الفعاليات كذلك على”الديوانية الشعبية ” التي تحدث فيها الراوي محمد بن عوض الشهري . الجدير ذكره أن فعاليات الملتقى تختم يوم الجمعة المقبلة وذلك في الساحة الشعبية بمركز بللحمر بعد أن قدمت أكثر من 50 فعالية دينية وتوعوية وثقافية ورياضية.

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