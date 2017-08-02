أمانة الأحساء .. شهرين لتدشين “محطة فرز النفايات ” بالتزامن مع تشغيل المردم البيئي الجديد

تُدشن أمانة الأحساء وخلال الشهرين القادمين محطة فرز النفايات ، وذلك بالتزامن مع البدء في تشغيل المردم البيئي الجديد والذي يعمل بتقنيات بيئية متقدمة .

كماتعمل الأمانة حالياً بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ، ونائبه المهندس طارق الفارس على تخصيص مشروع لتأهيل المردم القديم والذي سيتم إيقاف الخدمات فيه فور تشغيل مشروع المردم الجديد .

أمين الاحساء بالإنابة المهندس فؤاد بن خالد الملحم ذكر ان انشاء مشروع المردم البيئي الجديد يأتي كجزء لتحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي ، وأوضح الملحم ان المشروع رُوعي فيه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات والمعدات بطريقة نظام الخلايا الهندسية بوضع طبقات حماية للمياه الجوفية لضمان عدم تسرب عصارة النفايات إلى باطن الأرض وتلوث المياه الجوفية، إلى جانب تصريف غاز «الميثان» المُنبعث من تحلل هذه النفايات عبر أنابيب مخصصة، والتخلص من العصارات الناتجة من النفايات عبر أنابيب أخرى، والحدّ من نشوب الحرائق، على مساحة تُقدر بنحو 6 كيلو مترات مُربعة ويحتوي المردم على سبع خلايا آمنة مساحة كل واحدة منها 360 ألف متر مربع .

واضاف وكيل الامانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري .. ان محطة فرز النفايات ستُسهم في توفير تكاليف التشغيل على الأمانة وذلك بوجود نظام الخلايا الهندسية والذي يتم عبره فصل مكونات النفايات تبعاً لتصنيفها إلى عضوية وبلاستيكية وخشبية لإعادة تدويرها إلى منتجات ذات فائدة ، الامر الذي من شأنه الاسهام في المحافظة على البيئة .