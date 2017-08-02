استعدادات كبيرة للجنة المنظمة لسباق تحدي الباحة 2017م ” رالي صعود المرتفعات ” في نسخته الاولي

تواصل اللجنة المنظمة لسباق تحدي الباحة 2017م “رالي صعود المرتفعات ” في نسخته الاولي جهودها مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الحدث السبت القادم الخامس من شهر الحالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على السباق بتنظيم ودعم من امارة منطقة الباحة ومجلس التنمية السياحية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة المنطقة ومحافظة بني حسن وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتستضيفه محافظة بني حسن في منتزه الأمير مشاري بن سعود .

و عقد محافظ بنى حسن محمد الفائز ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية زاهر الشهري اجتماع موسعاً مع اللجان العاملة شرح فيه الفائز ما تم إنجازه من أعمال واستعدادات للسباق مؤكداً على أهمية بدء اللجان بالأعمال المناطة بها منوها بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية كما أشاد بالدعم من مقام الامارة والهيئة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

من جهته أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة في المنطقة زاهر الشهري أن تفاعل مختلف القطاعات الحكومية الذين يعتبرون شركاء في التنظيم ورغبتهم في إقامة هذا السباق، موضحاً حرص الهيئة على نجاح السباق الذي سيقدم الكثير للمنطقة، مبيناً أن الاجتماعات السابقة والخطوات التي تمت مؤشر على ذلك ثم أستعرض الشهري فعاليات سباق تل الرمان والذي اقيم بدولة الاردن الشقيقة ومدى الاستفادة منها في التنظيم موضحاً أن هذا السباق يحظى بمتابعة ودعم من سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وحرصه على الاطلاع للتجارب والخبرات المحلية والدولية لإيجاد فعالية شبابية رياضية نوعية مثل هذا من السباق الجديد بالمملكة مثمناً دعم وتوجيهات أمير المنطقة ومتابعة وإشراف وكيل الامارة إلى كل ما يصب في مصلحة المنطقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية.

بعدها استمع الجميع للمداخلات واستفسارات مسؤولي اللجان عن هذه الفعالية وفي ختام الاجتماع قدم محافظ بني حسن شكره وتقديره لكل الداعمين لهذه الفعالية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على دعمه اللامحدود لإنجاح سباق صعود السيارات إلى المرتفعات بمنطقة الباحة، وإلى مدير عام هيئة السياحة لنقله للتجربة والاستفادة منها وإلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.