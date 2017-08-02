النادي الصيفي الرياضي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يواصل فعالياته

يواصل النادي الصيفي للأنشطة الرياضة بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر نشاطاته بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية والذي خصص لطلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل.
يذكر ان هذه الانشطه التي تقدمها الجامعه تأتي لأتاحة الفرصة للشباب ليمارسوا هواياتهم الرياضية ، ويصقلوا مواهبهم تحت اشراف متخصصين وفي اماكن مهيئة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لشباب هذا الوطن.
وفاق عدد المترددين على النادي الــ 100 طالب يومياً منذ افتتاحه منتصف الشهر الماضي ،حيث يمارسون مختلف الألعاب الرياضية ومن ابرزها كرة القدم ، والسباحة ، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة ، بالإضافة الى بعض الالعاب الترفيهية، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لبيوت الشباب .
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