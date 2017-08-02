 أمير الباحة يستقبل البطل الجندي راشد الغامدي الذي أصيب في الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل البطل الجندي راشد الغامدي الذي أصيب في الحد الجنوبي

أمير الباحة يستقبل البطل الجندي راشد الغامدي الذي أصيب في الحد الجنوبي
المناطق- الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتب سموه بديوان الامارة اليوم، الجندي أول راشد بن علي هميل الغامدي، الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأدية عمله للدفاع عن دينه ووطنه، يرافقه عمه وأخيه، وشيخ قبيلة ال حله بمحافظة العقيق الشيخ محمد بن عبدالله الحمر .
ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم وان الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدي يحاول المساس بأمن هذا الوطن .
 مشيراً سموه إلى أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب السعودي يثمنون وبكل إجلال هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل وان يشفي المصابين وان يرحم من استشهد منهم ، وأن يديم على هذا البلاد أمنها واستقرارها وان يحفظها من كل مكروه.
فيما أعرب الجندي راشد، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين- حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لكافة منسوبي القوات العسكرية ، مقدماً خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة على استقباله الغير مستغرب من سموه الكريم معه ومع من سبقه من زملاءه الأبطال وما استمع إليه من سموه من كلمات تعكس مدى حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بأبناء الوطن
من جانبه نوه شيخ قبلية ال حله محمد بن عبدالله الحمر بالتلاحم والترابط الذي يجمع القيادة والشعب ، معرباً عن فخر الجميع واعتزازهم بما قدمه أبنهم راشد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه ، مؤكداً أن الجميع فداء للوطن للذود عن حماه والمحافظة على مكتسباته ومقدراته .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

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