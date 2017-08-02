 أمير المنطقة الشرقية: معادن تقود قطاع التعدين والركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير المنطقة الشرقية: معادن تقود قطاع التعدين والركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي

أمير المنطقة الشرقية: معادن تقود قطاع التعدين والركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي
المناطق- عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” المهندس خالد المديفر، وكبار منسوبي الشركة.

واطلع سموه على موجزٍ عن أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وما حققته من منجزاتٍ ومبادراتها في قطاع التعدين، كما اطلع يحفظه الله على جهود الشركة في سبيل توطين الوظائف لديها وتأهيل الكوادر السعودية، مشيداً يحفظه الله بجهود الشركة التي تعد قائدة قطاع التعدين في المملكة، والركيزة الثالثة للقطاع الصناعي السعودي، ليساهم قطاع التعدين في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في المملكة، منوهاً سموه بأهمية الاستغلال الأمثل لما حبى الله به هذه البلاد من موارد طبيعية تميزها عن غيرها، تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة “معادن” المهندس خالد المديفر شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على اهتمام سموه ودعمه لتطوير اقتصاد المملكة والمنطقة، وحرص سموه الدائم على تطوير الكوادر الوطنية وتأهليها

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