آسيوي ينهي حياته شنقا بحائل

انهت مشاكل عائلية ,حياة وافد اسيوي ,بالحليفة 240 كلم جنوب حائل,بعد ان وضع لها حداً بخنق نفسه بغرفته حتى الموت.

وتفصيلاً,تفاجأ عمالة إحدى المؤسسات المتعهدة للنظافة بالحليفة,بتأخر زميلهم,مما اضظرهم لاستطلاع الأمر بالدهاب الى غرفته لايقاضه ضناً منهم بنومه,إلا ان عدم إستجابته وإغلاقه للباب شككت بوضعه,فابلغوا الدفاع المدني الذي حضر لفتح الباب,ليتفاجأ بشنقه لنفسه بحبل في سقف الغرفة ,ووفاته.

وباشرت الجهات الامنية والصحية عملها لاستكمال التحقيق في وفاته,التي رُجٍحت ان تكون بسبب مشاكل عائلية ,بحسب افادو زملاؤه