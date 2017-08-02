قادة عراقيون: زيارة الصدر للمملكة كسرت تبعية القادة الشيعة العراقيين لإيران

حظيت زيارة زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” إلى المملكة، باهتمام من القوى السياسية والشعبية العراقية، كما حظيت بمزيد من الترحيب.

ورحبت القوى السياسية السنية، بزيارة الصدر إلى المملكة، حيث وصفها محافظ “نينوى” السابق “أثيل النجيفي”، بـ”الممتازة”.

وقال النجيفي، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: إن “زيارة مقتدى الصدر للمملكة خطوة ممتازة في اعادة ترتيب الوضع العراقي عربيا وضمان توازن علاقاته في المنطقة”، مؤكدا أن “المعترضين عليها هم الذين يعتاشون على احتكار إيران لعلاقات العراق مع دول الجوار”.

كما أشاد “محمد جميل المياحي”، عضو تيار “الحكمة” الوطني الذي يقوده “عمار الحكيم”، بزيارة الصدر إلى المملكة، داعيا لاستثمارها لتعزيز علاقات العراق الخارجية.

كذلك، رحب المتحدث باسم منظمة بدر، النائب “كريم النوري”، بزيارة الصدر، مبيناً انها تأتي في ظروف معقدة يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة من تأزيم وشد واصطفافات إقليمية.

وأكد كريم النوري على أن “زيارة الصدر كسرت الطرق الذي رسمته الحسابات السياسية الخاطئة التي كرستها إرادات إقليمية لكي يبقى العراق تابعاً ومنعزلاً ومهمشاً”.

وأضاف: أن “دعوات الاصلاح السياسي التي يقودها الصدر ستفتح الآفاق أمام الإصلاحات الخارجية وفتح افاق جديدة من التعاون والتفاهم الإقليمي”.