 شاب يقوم بقتل مجموعة قطط رمياً بالرصاص.. ومغردون:نريد محاسبة سفاح القطط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مستشفى الخرج ينسق مع عدد من الأطباء للتخفيف على المرضى المحولين للرياض 6944 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في قبضة شرطة المدينة .. جامعة الملك خالد تتيح القبول في برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال للطلاب والطالبات وزير النقل: مشروع البحر الأحمر .. استثمارٌ واعدٌ لجغرافية المكان وكنوزه ترامب يوقع قانون توسيع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية سفارة المملكة في لندن تحذر من “مهاجمي الأسيد” شاب يقوم بقتل مجموعة قطط رمياً بالرصاص.. ومغردون:نريد محاسبة سفاح القطط القضاء على ميثم القديحي مهندس الإرهاب بالعوامية بن عطية :إيران دأبت على انتهاك قواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية “العمل والتنمية الاجتماعية” تتيح فرص عمل مؤقتة في موسم الحج عبر بوابة “أجير” قادة عراقيون: زيارة الصدر للمملكة كسرت تبعية القادة الشيعة العراقيين لإيران آسيوي ينهي حياته شنقا بحائل

شاب يقوم بقتل مجموعة قطط رمياً بالرصاص.. ومغردون:نريد محاسبة سفاح القطط

المناطق- الرياض

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب يوثق قتله مجموعة من القطط بدعوى أنها تضع قذارتها على سياراته.

ويُظهر الفيديو الشابَّ وهو يصوب سلاحه تجاه إحدى القطط، ثم ما يلبث أن يطلق النار عليها ليرديها قتيلة في الحال، مردداً عبارات يسخر فيها من الذين يعطفون على القطط ويقدمون لها الطعام والشراب.

وفي فيديو آخر، يظهر ذات الشاب أثناء قيادته سيارته وقد أجرى تعديلاً على صوته وصورته بالفيديو، منتحلاً صورة “قطة”، ينتقد فيه من يلومه على قتل القطط، وبالأخص الذين يستندون في دفاعهم عنها إلى أحاديث نبوية شريفة.

لكن على الجانب الأخر فجَّر مقطع الفيديو عاصفة من الغضب بين المغردين الذين دشنوا وسماً، حمل اسم “نريد محاسبه سفاح القطط”، طالبوا فيه بالقبض عليه وإنزال أقسى العقوبة بحقه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>