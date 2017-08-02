شاب يقوم بقتل مجموعة قطط رمياً بالرصاص.. ومغردون:نريد محاسبة سفاح القطط

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب يوثق قتله مجموعة من القطط بدعوى أنها تضع قذارتها على سياراته.

ويُظهر الفيديو الشابَّ وهو يصوب سلاحه تجاه إحدى القطط، ثم ما يلبث أن يطلق النار عليها ليرديها قتيلة في الحال، مردداً عبارات يسخر فيها من الذين يعطفون على القطط ويقدمون لها الطعام والشراب.

وفي فيديو آخر، يظهر ذات الشاب أثناء قيادته سيارته وقد أجرى تعديلاً على صوته وصورته بالفيديو، منتحلاً صورة “قطة”، ينتقد فيه من يلومه على قتل القطط، وبالأخص الذين يستندون في دفاعهم عنها إلى أحاديث نبوية شريفة.

لكن على الجانب الأخر فجَّر مقطع الفيديو عاصفة من الغضب بين المغردين الذين دشنوا وسماً، حمل اسم “نريد محاسبه سفاح القطط”، طالبوا فيه بالقبض عليه وإنزال أقسى العقوبة بحقه.