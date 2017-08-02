 سفارة المملكة في لندن تحذر من “مهاجمي الأسيد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة في لندن تحذر من “مهاجمي الأسيد”

سفارة المملكة في لندن تحذر من “مهاجمي الأسيد”
المناطق- الرياض

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى أخذ الحيطة والحذر وذلك بسبب تزايد عمليات الاعتداء بالمواد السائلة ومن ضمنها الأسيد الحارق من قبل مجموعة من اللصوص المحترفين الذين يتواجدون بالقرب من الأماكن السياحية في لندن بغرض السرقة .

وأهابت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي توتير المواطنين و الزائرين والمقيميين بتوخي الحيطة وتجنب السير في الأزقة و الأماكن المظلمة ، وجددت التأكيد على أهمية تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة تجنبا لعمليات سرقتها و طالبت بسرعة إبلاغ الشرطة والتواصل مع السفارة مباشرة في حال التعرض إلى أي اعتداء – لا سمح الله –.

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