 ترامب يوقع قانون توسيع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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ترامب يوقع قانون توسيع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

ترامب يوقع قانون توسيع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
المناطق- وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع على مشروع القانون، الذي أقره الكونغرس مؤخرا وينص على توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتتعلق العقوبات، التي أقرها الكونغرس قبل أيام، بمزاعم بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وسياستها إزاء أوكرانيا.

 

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