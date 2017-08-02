ترامب يوقع قانون توسيع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع على مشروع القانون، الذي أقره الكونغرس مؤخرا وينص على توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تبنيا، أواخر الشهر الماضي، مشروع قانون ينص على توسيع العقوبات، التي سبق أن فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.وفي حال تبني المشروع بشكله الحالي، ستصبح الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا الأوسع نطاقا منذ العام 2014، فهي ستطال، مشروع “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى إضفاء صفة القانون على العقوبات السابقة، التي تم فرضها بأوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.