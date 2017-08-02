وزير النقل: مشروع البحر الأحمر .. استثمارٌ واعدٌ لجغرافية المكان وكنوزه

أوضح وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان, أن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, إطلاق مشروع البحر الأحمر, هو استثمار في واحد من أهم كنوز المملكة المتمثل في القطاع السياحي والموارد الطبيعية، واستغلال للموقع الجغرافي المميز الذي تحتله المملكة بين قارات العالم .

وأفاد في تصريح صحفي بهذه المناسبة, أنّ مشروع البحر الأحمر جاء متناغماً مع رؤية المملكة 2030 ، ليؤكد النظرة الثاقبة لقيادتنا – أيدها الله – نحو الاستثمار الأمثل في أرض الوطن ليكون وجهة سياحية عالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، إلى جانب نشر ثقافة المملكة وما تنعم به من كنوز ومعطيات فريدة .

وقال وزير النقل : ” إنّ مثل هذه الخطوة ستعزز مشاريع البنية التحتية والخدمية من مطار وميناء ومرافق للمشروع وخدمات نقل متعددة عبر خلق فرص استثمارية محفزة واستقطاب رؤوس أموال عالمية، وصولاً لإلى توفير فرص عمل كبيرة للشباب السعودي من الجنسين ” .

وبيّن أنّ إطلاق هذا المشروع سيحقق – بإذن الله – نقلة نوعية ومستقبلية في صناعة السياحة السعودية التي تزخر بمقدرات وكنوز متنوعة بما حباها الله ليتم توظيفها لخدمة الوطن والمواطن.

واختتم معاليه تصريحه, مهنئًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو نائبه – حفظهما الله -، والشعب السعودي كافة, بمناسبة إعلان هذا المشروع العملاق، داعيًا المولى القدير أن يديم على هذه البلاد الأمن والخير والرخاء والاستقرار.