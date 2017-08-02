جامعة الملك خالد تتيح القبول في برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال للطلاب والطالبات

تتيح جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، القبول في برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ( مدفوع الرسوم) للطلاب والطالبات، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الـ11 من شهر ذو القعدة الجاري حتى يوم السبت الـ 20 من الشهر ذاته.

وبينت العمادة أن على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة موقع الجامعة الرئيسي للإطلاع على آلية القبول والتسجيل وكل ما يتعلق بالبرنامج، من خلال الرابط http://www.kku.edu.sa/ar/node/5896/

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن القبول متاح للراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة على موقع الجامعة، مشيراً إلى أن هناك عدة برامج سيتم اعتمادها واتاحتها في الفترة المقبلة، مؤكداً على أن برنامج إدارة الاعمال التنفيذي جاء في مقدمة تلك البرامج لما لمسته العمادة من خلال مسوحاتها في الفترة الماضية من احتياج كبير له في المنطقة.