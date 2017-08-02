 6944 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في قبضة شرطة المدينة .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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6944 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في قبضة شرطة المدينة ..

6944 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في قبضة شرطة المدينة ..
المناطق- المدينة

تمكنت الجهات الأمنية بافرع الأمن العام  بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الامن وأمن الطرق من القبض على  6944 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال شهري رمضان وشوال من العام الجاري أوضح ذلك الناطق الأمني لشرطة منطقة المدينة الرائد حسين القحطاني والذي أضاف أن ذلك يأتي ضمن الحملات الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل حيث قامت كلا من شرطة المنطقة ودوريات الامن وأمن الطرق  بتنفيذ تلك الحملات بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها ,  وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لإستكمال الإجراء المناسب بحقهم ،وشرطة منطقة المدينة المنورة تؤكد بأنها مستمرة في تتبعها لجميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل  ، في ظل الجهود المتظافرة مع إدارة جوازات المنطقة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .

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