 الشهري :بأغلبية الأصوات الكونجرس الأمريكي يقر”قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اجتماع عربي أفريقي لمتابعة تنفيذ قرارات قمة مالابو تعاوني العقيق ينظم غداً الخميس ملتقى “شبابنا غالي” واشنطن ترسل مبعوثين للخليج ووزير خارجية قطر يناقض نفسه المساجد التاريخية بالطائف بين أهميتها والاهتمام بها دينيا وسياحيا العثور على مفقود جبة مُتوفى بالقرب من جبال غوطة “التعليم”: دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لايزال تحت الدراسة الشهري :بأغلبية الأصوات الكونجرس الأمريكي يقر”قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار” مستشفى الخرج ينسق مع عدد من الأطباء للتخفيف على المرضى المحولين للرياض 6944 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في قبضة شرطة المدينة .. جامعة الملك خالد تتيح القبول في برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال للطلاب والطالبات وزير النقل: مشروع البحر الأحمر .. استثمارٌ واعدٌ لجغرافية المكان وكنوزه ترامب يوقع قانون توسيع العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

الشهري :بأغلبية الأصوات الكونجرس الأمريكي يقر”قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”

الشهري :بأغلبية الأصوات الكونجرس الأمريكي يقر”قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”
المناطق _ واس

كشف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري أنه حينما تتفحص مطالب نظام إيران في الحج تجدهم يطالبون بالرفث والفسوق ويمارسون عبر أبواقهم الجدال والشقاق، مبيناً أن هذا يعكس طبيعة” نظام الملالي” في الواقع كنظام عقائدي عرقي خارج السلوك العصري للدول .
ووصف النظام الإيراني بأنه نظام عدائي لشعبه ومحيطه والعالم، اختطف روح إيران الحقيقية وجعلها رهناً بأيدي منظومة مغلقة تدير شؤونها بالعنف والتدمير والابتزاز من خلال الميليشيات وتنظيمات الغوغاء في الداخل بمسمى حرس الثورة والباسيج أو العملاء في الخارج كما هو الحال في حزب الله الإرهابي ومليشيا الحوثة.
وأوضح الدكتور الشهري أن نظام إيران طوال قرابة 40 عاماً لم يحترم رابطة الأخوة الإسلامية بما يصنعه بالمسلمين في كل مكان، ولم يحمِ أهل المذهب الذي رفعه شعارا فتسبب في قتل الآلاف منهم داخل إيران وخارجها، مؤكداً أن ذاك النظام أثبت مدى عداوته للسلم الدولي بدعمه للإرهاب وإيواء المطلوبين ورعايته للعنف والدمار في أكثر من 70 عملية إرهابية شملت نشر جواسيس وتفجير سفارات وخطف واغتيال دبلوماسيين وغيرها , وهو ما دعا الكونجرس الأمريكي مؤخرًا أن يقر “قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”، بأغلبية 92 صوتًا مقابل 7 أصوات .
وفي شأن تنظيم الحج تحديدا أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى أن نظام إيران يختلق الأعذار التي يكررها كل عام لتعطيل وصول الحجاج الإيرانيين بيسر وسهولة، ويحاول هذا العام إعاقة استئناف نشاط الموظفين السعوديين المعنيين بتسهيل سفر الحجاج الإيرانيين , وفي تارة أخرى يشحن النظام الإيراني الحجاج ضد الحج واعتبار المزارات في طهران والنجف تعادل الحرمين.
وفي موضوع العلاقات الدبلوماسية قال الدكتور الشهري إن “نظام الملالي” يخالف كل قواعد القانون الدبلوماسي وقد رأينا شواهد عدم احترام حصانة العمل الدبلوماسي، والبعثة الدبلوماسية السعودية ومقراتها، وأمن المراسلات والحقائب الدبلوماسية, وهذا يخالف القواعد القانونية المستقرة بين الدول المتحضرة بخصوص قواعد التمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم , وما امتناع “سلطات الملالي” عن مواصلة التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد في مطلع شهر يناير 2016 ماهي إلا حالة متصلة بسلسلة جرائم لنظام الملالي منذ عام 1989 حين تورط النظام الإيراني في اغتيال 4 دبلوماسيين سعوديين في تايلاند .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>