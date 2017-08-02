 “التعليم”: دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لايزال تحت الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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“التعليم”: دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لايزال تحت الدراسة

“التعليم”: دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لايزال تحت الدراسة
المناطق _ الرياض

أكدت الدكتورة هيا عبدالعزيز العواد وكيلة الوزارة للتعليم، أن مشروع دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع التعليم الابتدائي، لا يزال تحت الدراسة، وأنه سيتوقف عند الصف الثاني الابتدائي، مؤكدةً عدم صحة ما يشاع عن تدريس المعلمات للطلاب الذكور بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

وأوضحت الدكتورة هيا العواد التي ترأس اللجنة المُشكَّلة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي؛ أنها بصدد تحضير متطلبات الاجتماع الأول للجنة، الذي لم يتم بعد ولم يطرح أي سيناريو للدمج إلى الآن، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، الأربعاء (2 أغسطس 2017).

وتأتي تصريحات العواد ردًّا على ما تم تداوله بشكل واسع حول السيناريو المزمع تطبيقه لعملية الدمج، الذي أشار إلى طرح خيارات لتدريس الطلاب الذكور في الابتدائية من قبل معلمات.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة (تمهيدي 2 وتمهيدي 3) مع الصفين الأول والثاني الابتدائي؛ وذلك رغبةً في تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بمستوى أدائها. وتتولى اللجنة تحديد الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال السنوات العشر القادمة، وتحديد المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها، وتحديد الاحتياج من المدارس الجديدة في كل إدارة تعليم، وتحديد الاحتياج من المعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين، وتحديد المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة، وإعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، مع مراعاة إمكانية التطبيق، ودراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة، على أن ترفع اللجنة الدراسة وآلية تنفيذها خلال 3 أشهر من تاريخه.

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