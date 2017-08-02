 العثور على مفقود جبة مُتوفى بالقرب من جبال غوطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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العثور على مفقود جبة مُتوفى بالقرب من جبال غوطة

العثور على مفقود جبة مُتوفى بالقرب من جبال غوطة
المناطق _ حائل
عثر مواطن على آخر متوفى بعد تعلق سيارته من نوع جيب برادو 2012 بالرمال،
وكان المفقود قد خرج من منزله صباح أمس باتجاه جبة شمال حائل.

وناشد. ذووه ابلغوا الجهات الامنية بفقدانه، وبتكثيف البحث عنه من قِبل الدفاع المدني في جبة وفريق عون وعددا من المواطنين، عثر الدفاع المدني على سيارته جنوب غرب جبل غوطة جنوب قرية الروض ،فيما عثر مواطن على المفقود مُتوفى بالقرب من السيارة.

وقد تم نقل جثمانه إلى مستوصف جبة، تمهيداً لنقله إلى مستشفى حائل العام، لتقوم الجهات الامنية في حائل بإجراء المزيد من التحقيق لمعرفة السبب الحقيقي في وفاته.

وقد أنشأ المواطنين وسم #مفقود_نفود_جبة على تويتر

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