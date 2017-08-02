المساجد التاريخية بالطائف بين أهميتها والاهتمام بها دينيا وسياحيا

تشكل المساجد التاريخية أهمية دينية وسياحية لدى كثيرا من المدن داخل السعودية وخارجها وحيث أن محافظة الطائف تحظى بعدد من المساجد التاريخية منها من أعيد ترميمه ومنها لازال ينتظر الجهات المعنية لالتفاته أو مبادرة ونحن هنا في هذا التقرير نتناول الموضوع بين أهميتها من العمق الديني والتاريخي وما تشكله من أهميتها السياحية وخاصة السياحة الدينية وتعتبر هذه المساجد من الموروث الديني كما نبحث مع مهتمين للعناية بها وإعادة ترميمها بحكم تضرر بعض المساجد القديمة وقد رصدت ميزانية سابقة من عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لترميم عدد من المساجد كما ونتطرق لمبادرة الأمير سلطان بن سلمان وذلك بالتعاون مع وزارة الشوؤن الإسلامية للعناية بهذه المساجد فقد تحدث إلى المناطق الباحث والمؤرخ الأستاذ عيسى القصير فذكر:

أهمية المواقع التاريخية ( المساجد ) بالطائف

تتميز مدينة الطائف بأثارها ومأثرها الإسلامية من المساجد ودور للعبادة , والتي تم انشاؤها منذ قرون عدة , مما جعلها مقصداً لكثير من الزائرين والمصطافين وخاصة ( مسجد عبد الله بن العباس ) رضي الله عنهما ,من مختلف البلاد الإسلامية خاصة , ومن ابناء المملكة عامة , وهذه المآثر الإسلامية بالطائف قد ذكرت في أمهات كتب السيرة والتراجم والمراجع الأخرى , إضافة إلى وجود الوثائق والمخطوطات والخرائط لهذه الآثار في البلاد الإسلامية في أسيا , وافريقيا , حتى في المكتبات الأوروبية , بما يفيد لهذه الآثار والمساجد بالطائف .

ومن هذا المنطلق التاريخي والوطني , ومطابقة لرؤية المملكة 2030م , أن تبادر هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة العاجلة لهذه المواقع والمساجد , دون النظر إلى غير ذلك لهذه المساجد , والحرص قبل أن تمتد إليها يد الإرهاب والهدم والتدمير لها , وعلى الجهات الأمنية المتابعة المستمرة من أي جهة أخرى في تدميرها أو هدمها ..

• مسجد عبد الله بن عباس : ويرجع إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس  ابن عم رسول الله  الذي ولد بمكة وتوفي بالطائف سنة 68هـ . وعمره سبعون عاماً وأنشئ هذا المسجد أيام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء العباسي وأنشئ سنة 592هـ, حيث تولى الخلافة سنة 575هـ. وتوفي سنة 623 من الهجرة , وهو الآن من أكبر المساجد بالطائف , ويقع بالمنطقة المركزية. وقد جددت عمارته وبناؤه سنة 1381 هـ . ( وتقام فيه جميع الصلوات والجمع والأعياد , والندوات والمحاضرات الإسلامية )

• مسجد الهادي : أنشأه السيد هادي بن محمد البدري اليمني , بقرية الهضبة السفلي ” حي أسفل ” وأنشئ في حدود سنة 1050 من الهجرية وهو الآن يقع في وسط السوق بالمنطقة المركزية برحة القزاز وقد تم هدمه وبناؤه بأحدث الطرق المعمارية الحديثة . ( وتقام فيه جميع الصلوات والجمع والأعياد , والندوات والمحاضرات الإسلامية )

• مسجد الريع ” السنوسي ” : يشرف على السلامة بقرية الهضبة العليا ” حي فوق ” وقد جدد عمارته ووسعه الجمال محمد الوقاد، وتقام فيه الصلوات الخمس ويقع الآن بحي فوق جوار جبل ابن منديل شارع اليرموك وقد جُددت عمارته حديثاً . ( وتقام فيه كافة الصلوات حالياً )

• مسجد عداس : يقع في المثناة، وينسب لعداس أول من آمن بالطائف وأن هذا المسجد أُقيم في المكان الذي أوى إليه النبي  عند قدومه لدعوة أهل الطائف وقد أسلم عداس على يديه، ويقع الآن وسط البساتين بالمثناة على وادي وج . ( مصلى ) .

• مسجد القنطرة : يقع في حي المثناة على الشارع العام لوادي وج وهو مسجد أثري قديم لا يزال حتى الآن ويعتقد أنه أنشئ هذا المسجد سنة 1262هـ في عهد الشريف عبد المطلب بن غالب أمير مكة . ( مصلى )

• مسجد الكوع : مسجد الموقف، وهو موقف بجبل ابن زبيدة في الطريق الذاهب إلى وج يقال له قرين وآثار الموقف ظاهرة في صخرة بركن المسجد المشهور بمسجد الموقف أو الكوع ويقال أن النبي  وقف عليه أو اتكأ ويقع هذا المسجد بحي المثناة بوادي وج من الجهة الشمالية حالياً . ( مصلى )

• مسجد الخبزة : وهو من المساجد الأثرية وقد تم تجديده بالبناء المسلح، ومسجد المحجوب بحي السلامة، ومسجد الهنود داخل السوق حيث تم عمارتهما وفق تخطيط حديث . ( تقام فيه جميع الصلوات حالياً )

كما التقت المناطق ببعض السياح

فتحدث عبدالله العلي سائح من المنطقة الشرقية وذكر أننا نتلهف لزيارة دور العبادة ومن ضمنها المساجد التاريخية ولكن نلاحظ عدم الاهتمام بها وسقوط بعض اسقفها فنتمنى من الجهات المعنية الاهتمام بها .

كما تحدثت للمناطق فاطمة عبدالله سائحة اماراتية فذكرت أن الطائف تحظى بعدد من المساجد التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مهمة من الناحية الدينية والتاريخية فبعد أداء العمرة نأتي لزيارتها ولكن نجد قلة الاهتمام بها والتعريف بها من عدم وجود أحد يعرف بها من الجهات المختصة .

التقت المناطق بالأستاذ أحمد الجعيد مرشد سياحي فذكر المساجد التاريخية جزء مهم في المسار السياحي بالطائف حيث تحتضن المحافظة مسجد الصحابي الجليل عبدالله بن العباس رضي الله عنهما ويعتبر جزء من المنطقة التاريخية بوسط الطائف . أما عن دور المساجد سياحيا وأهميتها للسياح فقد كما تزخر منطقة المثناه بوجود مسجد الكوع ومسجد عداس وكذلك مسجد القنطره ومسجد معاذ بن جبل بجنوب الطائف والعديد من المساجد التاريخية .

وتشهد اقبالا من السياح خلال فترة الصيف وكذلك زيارات السياح من عدة دول خلال موسم العمرة بعد تفعيل برنامج سياحة مابعد العمرة .