 واشنطن ترسل مبعوثين للخليج ووزير خارجية قطر يناقض نفسه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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واشنطن ترسل مبعوثين للخليج ووزير خارجية قطر يناقض نفسه

واشنطن ترسل مبعوثين للخليج ووزير خارجية قطر يناقض نفسه
المناطق _ واشنطن

أكّد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن بلاده سترسل وفودًا إلى الخليج قريبًا، في إطار جهود حل الأزمة القطرية.

ويأتي هذا عقب جولة خليجية قام بها تيلرسون، لم تسهم في حلحلة الأزمة بسبب التعنت القطري، رغم قيامه بتوقيع معاهدة معها بشأن مواجهة الإرهاب.

بدوره، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن تيلرسون أبلغ قطر نيته إرسال مبعوثين أمريكيين لحل الأزمة. وفقًا لروسيا اليوم.

وقال الوزير القطري -في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، اليوم الأربعاء (2 أغسطس 2017)- إن الدور الأمريكي في حل هذه الأزمة بالغ الأهمية، وإن تيلرسون أكّد نيته إرسال مبعوثين لإخراج عملية الوساطة من جمودها الراهن.

ورغم وصف وزير الخارجية القطري الدور الأمريكي بأنه شديد الأهمية، فقد عاد للقول إن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يبقى الوسيط الرئيس في حل الأزمة.

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