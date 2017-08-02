تعاوني العقيق ينظم غداً الخميس ملتقى “شبابنا غالي”

تنطلق غداً الخميس فعاليات ملتقى “شبابنا غالي”، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، وذلك بحديقة الشباب بجوار المحافظة.

ويتخلل الملتقى الذي يستمر على مدى خمسة أيام, العديد من الفعاليات المنوعة التي تشمل الأمسيات الإنشادية والشعرية، والبرامج الدينية والثقافية والترفيهية، والمسابقات، واللقاءات المفتوحة، إلى جانب لقاء مع معالي مدير جامعة الباحة.

وأوضح رئيس المكتب التعاوني بالعقيق علي بن عوضه مديس, أن المكتب يحرص على إقامة مثل هذه الملتقيات في أماكن تواجد الشباب كونهم الفئة المستهدفة لتحقيق أهداف الملتقى لاحتواء الشباب وتعزيز القيم الدينية والوطنية في نفوسهم وغرس المبادئ لدى النشء وتقديم الفائدة للحضور في قالب ترفيهي اجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للملتقى خصصت العديد من الجوائز المادية والهدايا القيمة للحضور.