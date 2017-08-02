اجتماع عربي أفريقي لمتابعة تنفيذ قرارات قمة مالابو

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التنسيقي المشترك بين الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي على مستوى كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات المتخصصة من الجانبين، لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية رئيس وفد الجامعة العربية في الاجتماع السفير خالد الهباس في كلمته أمام الاجتماع “إن مسيرة التعاون العربي الأفريقي تشهد مزيدًا من التقدم والتطور”، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق لدفع عجلة التعاون المشترك بين الجانبين.

ودعا الهباس إلى ضرورة العمل سويًا للخروج بالتوصيات المناسبة التي ترقى إلى تطلعات الجميع في تعزيز آليات الشراكة العربية الأفريقية.

من جانبها، أوضحت مفوضة الاتحاد الأفريقي المكلفة بالشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، أن هذا الاجتماع فني للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات قمة “مالابو” كلٌ في اختصاصه، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبينة أن الاجتماع يسعى للخروج بتوصيات بشأن كيفية تعزيز هذه الشراكة في تلك المجالات.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية السفير عبد الحميد بوزاهر، أن أهمية الاجتماع تكمن في بحث كل قضايا التعاون المدرجة على جدول أعمال الشراكة، واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات قمة “مالابو”، مبيناً أن هذه القرارات شهدت بعض التقدم في التنفيذ والبعض الآخر تحتاج إلى إعادة نظر في آليات تمويل المشاريع.

ومن المقرر أن يرفع الاجتماع التنسيقي توصياته إلى الاجتماع المشترك المقبل المقرر عقده بين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في نهاية العام الجاري.