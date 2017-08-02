‏إصابة وحالة وفاة بعد تعرض أحد الباصات لإطلاق نار بـ مسورة العوامية

تعرض أحد الباصات التابع لجمعية الصفا الخيرية بمحافظة القطيف لإطلاق نار من قبل الارهابيين حيث كان يقل الباص أهالي المساكن القريبة من حي المسورة ممن وفرت لهم الدولة مساكن بديلة حماية لهم من اعتداءات الإرهابيين بالعوامية .. وأدى الحادث إلى وفاة مواطن وإصابة آخر

وكشفت المصادر أن الجهات المعنية تواصل جهودها لإخراج الأهالي للمساكن، وذلك بعد إتمام التنسيق مع اللجان المكونة من الأهالي لتأمين خروج سكان عبر منافذ جرى تأمينها، من قبل الجهات الأمنية لكل حي لتتمكن العائلات من الخروج ومغادرة العوامية بسلام بتواجد أمني مكثف من رجال الأمن والذين أحبطوا كل مخططات الضالين ومثيري الشغب.