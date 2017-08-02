قطر تشتري من إيطاليا سبع قطع بحرية عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو

أعلنت الدوحة الأربعاء توقيع صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من إيطاليا، في خضم الأزمة الدبلوماسية مع المملكة والدول المقاطعة تحاول فرض حصار سياسي واقتصادي عليها.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي انجيلينو الفانو في ختام زيارته إلى الدوحة ان الصفقة التي تاتي بعد صفقة بيع طائرات مقاتلة أميركية للدوحة، جزء من برنامج تعاون عسكري مشترك.

وصرح أنه عقد مع نظيره مباحثات ثنائية ناقشت أهم ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن قطر تربطها علاقات صداقة ودية واقتصادية قوية مع إيطاليا، وعلاقات في مجال الدفاع والأمن والتشاور السياسي بين البلدين.

كما أعلن الوزير القطري التوقيع على اتفاقية للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للاستثمار “للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين”.

وصرح الوزير الإيطالي من جهته “نحن أيضا مهتمون بالامور الدفاعية بيننا وبين قطر، وبدأ اليوم توقيع الاتفاقية لتوريد قطع إيطالية الى قطر وهناك مشاريع مستقبلا”.

وعن مستقبل العلاقات الاقتصادية، قال ألفانو “رغبتنا هي تعزيز الحوار السياسي بين البلدين … وناقشت ذلك مع وزير الخارجية، وهذا يعكس العلاقات الجيدة، بدليل الاتفاقات الموقعة اليوم، وأنجزنا عملا مشتركا هو نواة لعلاقات قوية يمكن استثمارها ليكون هناك مستقبل للبلدين تحت المظلة الدولية والتعاون المتبادل وهذا ما يدعم العلاقات الثنائية”

وقد عقد ألفانو ستة لقاءات مع المسؤولين القطريين، بدءا باجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.

وتخوض قطر معركة دبلوماسية واقتصادية في مواجهة محاولات المملكة ودولة الإمارات والبحرين ومصر إثر قطع العلاقات معها على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة.

ولم يكشف في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل الصفقة العسكرية مع إيطاليا ونوعية القطع البحرية.