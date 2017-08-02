الولايات المتحدة الأمريكية تجري تجربة صاروخية باليستية ناجحة

أعلن الجيش الأميركي اليوم أنه أجرى تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات بلا ذخيرة، حيث أطلق الصاروخ “مينيتمان 3” .

وقالت قيادة الضربات في سلاح الجو الأميركي في بيان لها : إن التجربة، ليست رداً على الخطوات الأخيرة لكوريا الشمالية، إلا انها تظهر أن المؤسسة النووية للولايات المتحدة آمنة وفعالة وجاهزة لمنع وكشف أية هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها .

وبحسب قيادة الضربات العالمية في سلاح الجو الأميركي فقد حلق الصاروخ في السماء ليلا من قاعدة فاندنبرغ الجوية في جنوب الولاية بسرعة 4200 ميل تقريبا في الساعة وصولا إلى جزيرة كواجالين بجزر المارشال.