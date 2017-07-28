 مدير عام هيئات المدينة يتفقد الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير عام هيئات المدينة يتفقد الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة

مدير عام هيئات المدينة يتفقد الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة
المناطق _ المدينة
قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج الفرعية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بجولة ميدانية على مراكز التوجيهية ونقاط التوزيع الميدانية اطلع خلالها  على الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ
حيث تم تجهيز المراكز التوجيهية  بوسائل حديثة أكثر سهولة وفاعلية لتوصيل المعلومة للزائر بأبسط الطرق وتم وضع عدد من الشاشات التلفزيونية الرقمية في المراكز التوجيهية التي يرتادها الزوار في البقيع بجوار مقبرة  شهداء أحد ومسجد قباء ومنطقة الخندق ومسجد الميقات والمنطقة المركزية قرب المسجد النبوي ومسجد القبلتين و محطة حجاج البر ومحطة حجاج البحر كما تم إعداد مواد إعلامية وعبارات إرشادية وتوعوية بعدد من اللغات لعرضها من خلال الشاشات التلفزيونية والرقمية لتوعية الزوار بآداب الزيارة والأماكن التي يشرع زيارتها بالمدينة المنورة والتحذير من الوقوع في المخالفات الشرعية أثناء الزيارة وأكد المطوع للعاملين الميدانيين على بذل مزيداً من الجهد في العمل الميداني والتوجيهي لتوعية وتوجيه وإرشاد زوار المدينة المنورة من حجاج بيت الله الحرام الذين يفدون من جميع أقطار العالم منوهاً بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والتعامل باللطف واللين  والأسلوب المناسب وإبراز الصورة المشرقة  عن بلاد الحرمين مشيداً فضيلته بالدعم والتشجيع الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة  رئيس لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة وبمتابعة مستمرة من صاحب المعالي الرئيس العام  لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند كما اطلع فضيلته على المطبوعات الإرشادية بجميع اللغات التي يتم توزيعها في المراكز التوجيهية  بالبقيع والشهداء ومكتب الخندق التوجيهي بهدف توعية وتوجيه الزوار بعدد من اللغات  لتسهيل وصول المعلومة الصحيحة باللغة والأسلوب الذي يفهمه الزائر.

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