غرق شاب يمني في مستنقع مياه راكدة بمجرى وادي قصي بضمد

انتشلت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة ضمد اليوم ، شاب يمني اثر غرقه في مستنقع بمياه راكدة بمجرى وادي قصي.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن غرق شاب بمحافظة ضمد وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق شاب في مستنقع مياه راكدة بمجرى وادي قصي تقدر مساحة (٢٠*٢٠) متر مربع حيث تمت عملية تمشيط الموقع من قبل غواصين الدفاع المدني والعثور عليه وإخراجه من المستنقع بعد أن فارق الحياة .

مشيرا الى ان الغريق شاب يمني الجنسية مقيم بطريقة نظامية يبلغ من العمر ١٧ عاما .

مبينا انه قد تم تسليم الحالة للشرطة حسب الاختصاص .