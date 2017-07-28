 الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسلام وفق المرجعيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسلام وفق المرجعيات

الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسلام وفق المرجعيات
المناطق _ واس

جددت الحكومة اليمنية، اليوم، تمسكها بخيار السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، خلال لقائه السفير الاثيوبي لدى اليمن أمين عبدالقادر، إن حكومته توافق على مساعي السلام المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.
ونقلت ” وكالة الأنباء اليمنية ” عن الوزير المخلافي قوله : إن الحكومة الشرعية تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في البلاد .

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