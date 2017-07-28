 الاتفاق يُنهي مهمته الأولى بنجاح في بطولة تبوك الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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الاتفاق يُنهي مهمته الأولى بنجاح في بطولة تبوك الدولية

الاتفاق يُنهي مهمته الأولى بنجاح في بطولة تبوك الدولية
المناطق _ فايز السميري
تغلب فريق الاتفاق على نظيره الإسماعيلي المصري بثنائية نظيفة ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء وانتهت قبل قليل على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية ، ضمن بطولة تبوك الدولية الودية الثانية.
وسجل هدفي فريق الاتفاق بشباك الإسماعيلي المصري ، اللاعب المميز هزاع الهزاع بالدقيقتين 61 و70 ، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الشقيقين السعودي والمصري.
لينجح فريق الاتفاق في مهمته الأولى في بطولة تبوك الدولية الودية ، وسيلاقي في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى مواطنه اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل في مباراة مرتقبة ومنتظرة ضمن تحضيرات الطرفين للموسم الكروي الجديد ،فيما تلقى الإسماعيلي خسارته الأولى بعد فوزه في مباراته الافتتاحية أمام الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين.

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