وزارة الدفاع تمنح مدمر الصاروخ الذي استهدف مكة نوط الرامي

منحت وزارة الدفاع الملازم أول شكري بن عبدالله الشهري نوط الرامي، بعد نجاحه في إسقاط الصاروخ المعادي الذي أطلقه الحوثيون باتجاه مكة قبل أيام.

وأظهرت صورة الشهادة التي منحها للملازم الشهري، موقعة من نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي تمكنت الجمعة الماضية من اعتراض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة، وتم إسقاطه في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني دون حدوث أي إصابات.