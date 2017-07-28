 فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الثانوية فأعلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

4 دول عالمية كبرى تتحرك لردع المشاغبات الإيرانية “تدوير المصطلحات”.. نهج قطري لاستجداء العالم وعرض “مظلوميتها” المزعومة حفتر يوجه بقصف أي سفن حربية إيطالية طلبها السراج سفير أردني سابق لدى طهران: نظام الملالي “مارق” .. ومتورط في هجوم السفارة السعودية فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الثانوية فأعلى دراسة: نفخ شموع كعكة أعياد الميلاد يزيد البكتيريا 14 ضعفا ! وزارة الدفاع تمنح مدمر الصاروخ الذي استهدف مكة نوط الرامي الشباب يسقط امام الصفاقسي التونسي في بطولة تبوك الدولية الاتفاق يُنهي مهمته الأولى بنجاح في بطولة تبوك الدولية السلطات التونسية تلقي القبض على عنصرين إرهابيين الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالسلام وفق المرجعيات مجلس الأمن الدولي يعتمد قراراً جديداً يدعو من خلاله إلى منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة

فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الثانوية فأعلى

فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الثانوية فأعلى
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول الطلبة) عن فتح باب القبول والتسجيل في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً أو عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1438/11/14هـ ولمدة (اسبوع واحد) وسيتم تعيين المتقدم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، وللإستفسار يمكن الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>