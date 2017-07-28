فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول الطلبة) عن فتح باب القبول والتسجيل في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً أو عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1438/11/14هـ ولمدة (اسبوع واحد) وسيتم تعيين المتقدم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، وللإستفسار يمكن الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).