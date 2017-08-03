 حفتر يوجه بقصف أي سفن حربية إيطالية طلبها السراج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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حفتر يوجه بقصف أي سفن حربية إيطالية طلبها السراج

حفتر يوجه بقصف أي سفن حربية إيطالية طلبها السراج
المناطق - وكالات

وجه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بقصف أي سفن حربية إيطالية طلبها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. واستثنى حفتر السفن التجارية المصرح لها بالدخول.

يأتي ذلك بعد إعلان الناطق باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن وصول السفينة الإيطالية “كوماندانتي بروزيني”، التابعة للقوات البحرية الإيطالية الأربعاء.

وكان على متن الباخرة الإيطالية مجموعة من الخبراء في تخصصات شتى وهي في طريقها إلى قاعدة طرابلس البحرية، لمساعدة البحرية الليبية وخفر السواحل في مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل طرابلس.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد طلب من روما مساعدة سلطات طرابلس في مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المياه الإقليمية الليبية، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النشطاء وحقوقيين ليبيين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة “انتهاك للسيادة” الليبية.

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