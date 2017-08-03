4 دول عالمية كبرى تتحرك لردع المشاغبات الإيرانية

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك حيال إيران بعد قيامها بإطلاق صاروخ لحمل الأقمار الاصطناعية، وقالت الدول الأربع إنه يشكل تهديدا ويعد خطوة استفزازية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة إن صاروخ «سميرغ» لإطلاق الإقمار الاصطناعية «إذا تم تعديله ليصبح صاروخا بالستيا» سيتجاوز مداه 300 كيلومتر وسيكون قادرا على حمل رأس نووية.

وأضافت في الرسالة التي بعثت بها نيابة عن الدول الأربع أنه «لذلك فإن هذا الإطلاق يشكل تهديدا وخطوة استفزازية من قبل إيران».

وأطلقت إيران الصاروخ في 27 يوليو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على ست شركات تقول إنها ترتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

وجاء في الرسالة التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها أن «برنامج إيران طويل المدى لتطوير صواريخ بالستية لا يزال يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231، ويمكن أن يزعزع استقرار المنطقة».