النفط يرتفع وسط طلب قياسي على البنزين في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط حيث بدد ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ومعدلات تشغيل المصافي القوية أثر بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام لم تتقلص بالقدر الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو تموز حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو انخفاض يمثل نصف ما كان متوقعا بهبوط المخزونات بواقع ثلاثة ملايين برميل.

بيد أن التقرير أظهر أيضا أن الطلب الأسبوعي المتوقع على البنزين ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 9.842 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في التسوية 1.1 بالمئة، أو ما يعادل 58 سنتا، إلى 52.36 دولار للبرميل بعدما سجلت مستوى متدنيا خلال الجلسة بلغ 51.18 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9 بالمئة إلى 49.59 دولار للبرميل في التسوية بعدما هبط إلى 48.55 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن معدلات تشغيل المصافي القوية واصلت تعزيز الطلب على الخام حيث زاد معدل التشغيل بمقدار 123 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وسجلت أسعار الخام انخفاضا حادا أمس الثلاثاء وتعرضت لضغوط في الجلسات الماضية بعد أنباء عن أن الدول الكبرى المنتجة للنفط قد تزيد إنتاجها.

وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يوليو تموز إلى أعلى مستوى في عام 2017 وفق ما أظهره مسح أجرته رويترز وذلك بدعم من المزيد من التعافي في إمدادات ليبيا، أحد البلدين المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.