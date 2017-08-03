 إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية يعادل 12 % من مصروفات الدولة.. 98.8 مليار ريال في عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فريق وتين التطوعي يطلق مبادرة الإفطار الصحي بجدة حركة قائدات ووكيلات المدارس بتعليم عسير “التعليم”: لم نوجه بتوظيف القبائل النازحة كمعلمين بالمدارس الأهلية رئيس هيئة النقل: دراسة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر في مراحلها النهائية شاهد.. خادمة تسرق منزل مواطن وتخفي المسروقات بمكان غير متوقع لتوفير استهلاك الوقود.. عليك بإطفاء محرك السيارة عند التوقف والابتعاد عن الأماكن المشمسة إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية يعادل 12 % من مصروفات الدولة.. 98.8 مليار ريال في عام النفط يرتفع وسط طلب قياسي على البنزين في أمريكا 4 دول عالمية كبرى تتحرك لردع المشاغبات الإيرانية “تدوير المصطلحات”.. نهج قطري لاستجداء العالم وعرض “مظلوميتها” المزعومة حفتر يوجه بقصف أي سفن حربية إيطالية طلبها السراج سفير أردني سابق لدى طهران: نظام الملالي “مارق” .. ومتورط في هجوم السفارة السعودية

إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية يعادل 12 % من مصروفات الدولة.. 98.8 مليار ريال في عام

إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية يعادل 12 % من مصروفات الدولة.. 98.8 مليار ريال في عام
المناطق - الرياض

أنفق مواطنون على السياحة الخارجية خلال العام الماضي 2016 أموالا تعادل نحو 12 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال نفس العام البالغ قيمته نحو 830.5 مليار ريال، فيما بلغ متوسط الإنفاق آخر عشر سنوات نحو 7 في المائة من الإنفاق الحكومي.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بلغ نحو أكثر من نصف تريليون ريال (580.7 مليار ريال) خلال عشرة أعوام وتحديدا منذ عام 2007 حتى عام 2016، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي منذ عام 2007 حتى 2016 نحو 8.22 تريليون ريال.

وبلغت قيمة إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية في عام 2016 نحو 98.8 مليار ريال مقارنة بـ 84 مليار ريال في عام 2015، مسجلة ارتفاعا نسبته 17 في المائة كأعلى نسبة زيادة خلال ثلاثة أعوام.

وعليه سعت السعودية إلى إنشاء مناطق جذب سياحي لإعادة توجيه جزء كبير من إنفاق السعوديين في الخارج، محليا، حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في “رؤية 2030”.

ومن هذه المشاريع “مشروع البحر الأحمر”، الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وكبرى الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة؛ لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتَي أملج والوجه.

وذلك علاوة على أكبر مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية في العالم “مشروع القدية”، التي أعلن عنها نائب الملك الأمير محمد بن سلمان خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، وذلك لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية داخل المجتمع.

وتقع المدينة الجديدة، في منطقة “القِدِيّة” جنوب غرب العاصمة الرياض، وستكون الأولى من نوعها في العالم وستشتمل على منطقة سفاري كبرى.
ومن المقرر أن يحدث مشروع “القدية”، المقرر وضع حجر الأساس له بداية عام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2022، نقلة نوعية في المملكة، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها الحكيمة الهادفة إلى تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدما في الارتقاء بمستوى الخدمات في العاصمة الرياض، لتصبح واحدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>