 رئيس هيئة النقل: دراسة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر في مراحلها النهائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة النقل: دراسة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر في مراحلها النهائية

رئيس هيئة النقل: دراسة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر في مراحلها النهائية
المناطق- تبوك :

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الهيئة تعمل على إتمام دراسة شبكة النقل العام في مدينة تبوك ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030م، وقال أن لقائه بالأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك امس، الذي جرى خلاله استعراض الدراسة التي تقوم بها الهيئة والخاصة بالنقل العام بمدينة تبوك ستعرض نتائجها بعد اكتمالها عليه.

وأوضح الدكتور الرميح أن مدينة تبوك ستسعد بتنفيذ هذا المشروع التي تستحقه هذه المدينة الجميلة النامية، مشيرا إلى أن عقد ورشة عمل بمدينة تبوك نفذت امس، بمشاركة من إمارة المنطقة والأمانة والمرور والنقل والطرق للبدء في تنفيذ الدراسة عن خصخصة مشاريع النقال العام، مبينا أن الهيئة تعمل على تخصيص هذه المشاريع باعتبارها من النقاط الهامة التي تعمل عليها وزارة النقل وهيئة النقل العام في مجال أنشطة النقل المختلفة .

وأكد أن الهيئة تعمل على تخصيص مشاريع السكك الحديد في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل وسيكون هناك ورشة عمل خلال الشهرين المقبلين للقاء القطاع الخاص المحلي والدولي المهتم بطرح هذه المشاريع الاستثمارية، لافتا الانتباه إلى أن مشاريع النقل الأخرى مفتوحة للقطاع الخاص وأن دور الهيئة هو توفير بيئة استثمار مناسبة للقطاع الخاص الذي يقدم خدمة في مجال النقل عن التوسع في مشاريع السكك الحديدية .

وأفاد رئيس الهيئة بأن هناك مشاريع تخص السكك الحديدية وهي قائمة وتحت التنفيذ وأخرى تحت التخطيط، مبينا أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض (الجسر البري) يعد مشروع قيد الدراسة وفي المراحل النهائية، بالإضافة إلى مشاريع للنقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، مؤكدا أن الهيئة في طور الدراسة لمشروع شبكة النقل العام لمدينة تبوك، آملا أن تنتهي هذه الدراسة قريبا لتستفيد مدينة تبوك من هذا المشروع الهام .

وعن دور الهيئة وشبكات النقل العام قال إن الهيئة تعمل على إقامة شبكات النقل داخل المدن أما خارجها فهناك ربط عن طريق الطرق والطيران والقطارات، مضيفا أن المملكة قارة فإذا تم الانتهاء من شبكات النقل العام داخل هذه المدن وربطاها بالطرق حينها يتحقق الربط العام بالمملكة .​

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