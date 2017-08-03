 حركة قائدات ووكيلات المدارس بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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حركة قائدات ووكيلات المدارس بتعليم عسير

حركة قائدات ووكيلات المدارس بتعليم عسير
المناطق - عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، حركة قائدات ووكيلات المدارس للعام الدراسي المقبل 1438/1438 هـ.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح إن الحركة شملت كلاً من:

التفاصيل هنا حركة القيادات المدرسية

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