حركة قائدات ووكيلات المدارس بتعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، حركة قائدات ووكيلات المدارس للعام الدراسي المقبل 1438/1438 هـ.
وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح إن الحركة شملت كلاً من:
التفاصيل هنا حركة القيادات المدرسية
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، حركة قائدات ووكيلات المدارس للعام الدراسي المقبل 1438/1438 هـ.
وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح إن الحركة شملت كلاً من:
التفاصيل هنا حركة القيادات المدرسية
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