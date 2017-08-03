حركة قائدات ووكيلات المدارس بتعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، حركة قائدات ووكيلات المدارس للعام الدراسي المقبل 1438/1438 هـ.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح إن الحركة شملت كلاً من:

التفاصيل هنا حركة القيادات المدرسية