فريق وتين التطوعي يطلق مبادرة الإفطار الصحي بجدة

أقام فريق وتين الصحي التطوعي التابع لوحدة خدمة المجتمع بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبالتعاون مع ( حصاد الفلاح ) مبادرة بعنوان health is wealth، وتهدف للتعريف بأهمية وجبة الافطار الصحي.

وأقيمت الحملة في الفرع النسائي لمعهد أوكسفورد لتعليم اللغة الانجليزية بجدة وتم توزيع ما يقارب *المائة* وجبة على مرتادي المعهد من طالبات وموظفات ، وتضمنت الوجبة : شرائح من الخبز الأسمر محشوة وسلطتي خضار وفاكهة وبيض ومكسرات متنوعة ، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من برامج التوعية الصحية لتعزيز ثقافة وقيمة الحياة الصحية والتي ابتدأت بتعزيز أهمية وجبة الافطار الصحي وسهولة تحضيرها ؛ لما لها من منافع على الشخص تسانده في كامل يومه.