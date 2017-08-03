 فريق وتين التطوعي يطلق مبادرة الإفطار الصحي بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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فريق وتين التطوعي يطلق مبادرة الإفطار الصحي بجدة

فريق وتين التطوعي يطلق مبادرة الإفطار الصحي بجدة
المناطق - عادل الزهراني

أقام فريق وتين الصحي التطوعي التابع لوحدة خدمة المجتمع بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبالتعاون مع ( حصاد الفلاح ) مبادرة بعنوان health is wealth، وتهدف للتعريف بأهمية وجبة الافطار الصحي.

وأقيمت الحملة في الفرع النسائي لمعهد أوكسفورد لتعليم اللغة الانجليزية بجدة وتم توزيع ما يقارب *المائة* وجبة على مرتادي المعهد من طالبات وموظفات ، وتضمنت الوجبة : شرائح من الخبز الأسمر محشوة وسلطتي خضار وفاكهة وبيض ومكسرات متنوعة ، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من برامج التوعية الصحية لتعزيز ثقافة وقيمة الحياة الصحية والتي ابتدأت بتعزيز أهمية وجبة الافطار الصحي وسهولة تحضيرها ؛ لما لها من منافع على الشخص تسانده في كامل يومه.

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