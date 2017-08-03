هبوط «إعجازي» لطائرة ركاب تركية في إسطنبول

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن طيارًا تركيًا، تمكن من إنقاذ طائرة مليئة بالركاب بطريقة شبه إعجازية.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة ارتطمت بصخور ثلجية تسببت بضرر كبير لواجهتها، ما أدى إلى انعدام الرؤية، ورغم ذلك تمكن الطيار اكوبوف، من الهبوط في مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، بطريقة شبه إعجازية، مشيرة إلى أن ركاب الطائرة، بدأوا بالصلاة والبكاء بعد ارتطام الطائرة بصخور ثلجية متطايرة أثناء الطيران وسط عاصفة، كما سمع صوت من برج المطار وهو يقول، “لن يستطيع فعلها، لن يستطيع فعلها.

وقال الطيار أكوبوف، إن القطع الثلجية كانت بحجم البيضة، وأن خبرته في الطيران لثلاثين عاما ساعدته في التعامل مع الموقف. وتعرضت الطائرة للعاصفة بعد 10 دقائق من إقلاعها متجهة إلى قبرص، وعلى متنها 127 سائحا.