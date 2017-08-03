 ترمب يعلن عن خطوات لتخفيض الهجرة القانونية لأميركا إلى النصف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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ترمب يعلن عن خطوات لتخفيض الهجرة القانونية لأميركا إلى النصف

ترمب يعلن عن خطوات لتخفيض الهجرة القانونية لأميركا إلى النصف
المناطق_واس

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ اليوم عن خطة في البيت الأبيض لتقليص عدد المهاجرين القادمين بشكل قانوني للولايات المتحدة إلى النصف مع تفضيل الوافدين الذين يتحدثون الإنجليزية.

وقال الرئيس ترمب في تصريح صحفي: عملية التقديم التنافسية هذه ستفضل المتقدمين الذين يستطيعون التحدث بالإنجليزية ويدعمون أنفسهم وأسرهم ماليا ويظهرون مهارات ستساهم في اقتصادنا.

وأضاف الإصلاحات، ستساعد في ضمان استيعاب الوافدين الجدد لبلدنا الرائع ونجاحهم وتحقيق الحلم الأميركي”.

وبموجب القانون الجديد، ستعطي الولايات المتحدة أولوية للمهاجرين أصحاب المهارات العالية بإنشاء نظام قائم على الجدارة يشبه ذلك الذي تستخدمه كندا وأستراليا.

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