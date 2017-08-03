 لهذا السبب.. “الفيفا” تُغَّرم نادي الاتحاد 30 مليونًا! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. “الفيفا” تُغَّرم نادي الاتحاد 30 مليونًا!

لهذا السبب.. “الفيفا” تُغَّرم نادي الاتحاد 30 مليونًا!
المناطق_جدة

غرَمت “الفيفا” نادي الاتحاد مبلغ 30 مليون ریال سعودي، لصالح المدرب الروماني فيكتور بيتوركا، موضحة أن هذا المبلغ تمثل مستحقات الأخير لدى النادي، وذلك عقب خلاف نشب بينه وبين إدارة الراحل أحمد مسعود
الجدير بالاشارة أن المدرب بيتوركا وقع عقدا في عهد إدارة إبراهيم البلوي لمدة 18 شهرا، كان مقررا له أن ينتهي الموسم الماضي، ولكنه لم يكمل عقده مع النادي، وفقًا لـ “عكاظ”.
وتتواصل الإدارة الاتحادية مع المحامي في إسبانيا، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجنب النادي أية عقوبات انضباطية من قبل الفيفا.

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