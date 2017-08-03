تعرف على السر “الذهبي” في تحضير قهوة لذيذة

لا يستطيع بعض الأشخاص العيش بدون قهوة، إذ لا يمكن أن يمر اليوم دون أن يحتسي كأسا أو اثنين إلى ثلاثة، إلا أنه في غالب الأحيان يضيعون على أنفسهم فرصة احتساء قهوة لذيذة بسبب عدم معرفتهم الطريقة الصحيحة لتحضيرها.

وقال الخبراء إن هناك نسبة دقيقة جدا من المياه التي يجب استخدامها عند تحضير القهوة، من أجل نتيجة جيدة.

وأطلق الخبراء اسم “النسبة الذهبية” على هذه الوصفة، مشيرين إلى أنها تعتمد على ملعقة كبيرة أو اثنتين من القهوة لكل 177 مليليتر من الماء.

وأوصت رابطة القهوة الوطنية بالولايات المتحدة الأميركية بأن تكون حرارة الماء ما بين 185 و205 درجة فهرنهايت.

مضيفة “يجب أن يغلي الماء كاملا ثم تتركه لحوالي دقيقة قبل سكبه على القهوة”.