 تعرف على السر “الذهبي” في تحضير قهوة لذيذة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أكثر من 160 ألف إجمالي ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة أتلتيكو مدريد يتوج بكأس أودي عقب فوزه على ليفربول الكونجرس البرازيلي يصوت ضد محاكمة الرئيس ميشيل تامر تعرف على السر “الذهبي” في تحضير قهوة لذيذة ترمب يعلن عن خطوات لتخفيض الهجرة القانونية لأميركا إلى النصف لهذا السبب.. “الفيفا” تُغَّرم نادي الاتحاد 30 مليونًا! هبوط «إعجازي» لطائرة ركاب تركية في إسطنبول بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز ومركز التنمية بالشف..تنفيذ برنامجين لفتيات الحضانة الاجتماعية السماح “للموظفين” العمل في نقل الركاب بسياراتهم الخاصة عبر التطبيقات الذكية داعش يصرف رواتب عناصره “سبايا” من الإيزيديات ! الشيخ السديس يكرم عدداً من موظفي المسجد الحرام مثمنا جهودهم تعرف على المواصفات النهائية لهاتف «جالاكسي نوت 8»

تعرف على السر “الذهبي” في تحضير قهوة لذيذة

تعرف على السر “الذهبي” في تحضير قهوة لذيذة
المناطق_وكالات

لا يستطيع بعض الأشخاص العيش بدون قهوة، إذ لا يمكن أن يمر اليوم دون أن يحتسي كأسا أو اثنين إلى ثلاثة، إلا أنه في غالب الأحيان يضيعون على أنفسهم فرصة احتساء قهوة لذيذة بسبب عدم معرفتهم الطريقة الصحيحة لتحضيرها.
وقال الخبراء إن هناك نسبة دقيقة جدا من المياه التي يجب استخدامها عند تحضير القهوة، من أجل نتيجة جيدة.

وأطلق الخبراء اسم “النسبة الذهبية” على هذه الوصفة، مشيرين إلى أنها تعتمد على ملعقة كبيرة أو اثنتين من القهوة لكل 177 مليليتر من الماء.
وأوصت رابطة القهوة الوطنية بالولايات المتحدة الأميركية بأن تكون حرارة الماء ما بين 185 و205 درجة فهرنهايت.
مضيفة “يجب أن يغلي الماء كاملا ثم تتركه لحوالي دقيقة قبل سكبه على القهوة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>