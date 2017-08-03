الكونجرس البرازيلي يصوت ضد محاكمة الرئيس ميشيل تامر

صوت الكونجرس البرازيلي يوم الأربعاء، ضد وقف الرئيس ميشيل تامر من منصبه ومحاكمته في اتهامات بالفساد.

وصوت 159 نائبا على الأقل ضد تلك الخطوة في ظل غياب 13 صوتا، ما يعني أنه لم يتم التوصل إلى اغلبية الثلثين اللازمة في الكونجرس المكون من 513 مقعدا من أجل تمرير ذلك.

واتهم تامر في يونيو بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.

وقضى تامر الأيام القليلة الماضية في محاولة لحشد الدعم بين النواب، وأبدى ثقته في أنه ستتم تبرئة ساحته، وفقا لما ذكرته صحيفة “أو جلوبو”.

وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة أواخر أغسطس الماضي، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.